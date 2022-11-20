«Кто там спит с моим бывшим?»: МакSим заинтриговала фанатов

Фото: Telegram / marina_maksim

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, заинтриговала подписчиков одной из своих социальных сетей загадочной публикацией. Обычно скупая на детали своей личной жизни, певица разместила игривую фотографию в мини и оставила послание.

— Эй, кто там спит с моим бывшим? Спите качественнее, а то он мне опять пишет, — подписала она публикацию.

Однако поклонники певицы разделились на два лагеря. Кто-то поддержал такое ироничное заигрывание с аудиторией. Но нашлись и те, кому показалась подобная подпись слишком банальной и несмешной.

До этого сообщалось, что МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде. Причиной подобного решения стало плохое самочувствие артистки.

Реабилитация артистки идет не в самом быстром темпе. Недавно она рассказала, что после перенесенной коронавирусной инфекции столкнулась с проблемами с голосом.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться.