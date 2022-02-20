МакSим поделилась, как восстанавливается ее здоровье после пневмонии

Фото: instagram/maksimartist

Проблемы с голосом после перенесенной коронавирусной инфекции стали для певицы МакSим самым главным расстройством. Об этом артистка рассказала в программе Пятого канала «Светская хроника».

К сожалению, реабилитация российской певицы идет не в самом быстром темпе. Несмотря на это, она готова на любые ограничения, лишь бы скорее вернуться к пению и выступлениям на сцене.

— Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя, — призналась она, передает Пятый канал.

Поскольку МакSим перенесла коронавирусную инфекцию в тяжелой форме — у нее начались неблагоприятные процессы в легких. Именно из-за этого певица сейчас не может петь.

— В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни, — объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова.

На данный момент певица посвящает много времени своим дочерям, а также школе искусств, где она курирует работы учреждения.

Летом 2021 года певица МакSим переболела коронавирусом в тяжелой форме. Певица была госпитализирована, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время артистку перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. Исполнительница провела в медикаментозном сне почти два месяца.

12 января психолог рассказала, что ждет МакSим после COVID-19.