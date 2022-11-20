Сборная Катара проиграла первый матч чемпионата мира Эквадору

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Сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира 2022 года команде Эквадора. Это первый случай в истории ЧМ, когда страна-хозяйка проигрывает стартовый матч мундиаля. Так, Катар сумел внести себя в историю Чемпионата мира.

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 16-й минуте нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил первый мяч, реализовав пенальти. На 31-й минуте он сделал дубль, увеличив преимущество команды.

Эмир Катара, шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Темой церемонии стало объединение всего человечества, преодоление разногласий через человечность, а также уважение и инклюзивность.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, чью победу на ЧМ-2022 по футболу предсказали букмекеры, экономисты и суперкомпьютер. Так, компания Opta — ведущий мировой аналитик футбольной статистики — провела исследование при помощи суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом.

Последний оценил шансы «селесао» («избранные» — так свою команду называют бразильцы) на победу почти в 17 процентов. Бразильцев основным претендентом на кубок мира считают и букмекеры.