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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по данным exit poll

Евгений Белоусов
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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по данным exit poll
Фото: akorda.kz

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные exit poll института комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» на воскресенье, 20 ноября.

Уточняется, что Токаев одерживает победу и сохраняет за собой пост президента страны, набрав 82,02 процента голосов. На втором месте после действующего главы государства идет графа «Против всех» с 4,22 процента голосов, передает РИА Новости.

В октябре казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты.Решение об этом было приняло на внеочередном, XXIV съезде партии.

Сам Токаев тогда заявил, что считает правильным баллотироваться не от конкретной организации, а от широкого объединения общественно-политических сил, которые формируют социальную базу проводимых в государстве реформ.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах. Процедура голосования завершилась в 17:00 по московскому времени.

Казахстан Выборы Касым-Жомарт Токаев
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