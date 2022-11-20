Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента

Юлия Курганова
В мире
В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента
Фото: depositphotos

В большинстве регионов Казахстана уже открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах.

Завершатся выборы в 20:00 (17:00 по московскому времени). В пяти западных регионах — Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

ЦИК республики зарегистрировал шестерых кандидатов. Кроме действующего президента Касым-Жомарта Токаева в выборах участвуют глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям», общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных соцработников, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» и представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Всего по стране откроется 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах создали 68 участков для избирателей, сообщает РИА Новости.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует переговорить со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге. По его словам, в настоящее время проходят подготовительные мероприятия к переговорам.

Казахстан Выборы Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте