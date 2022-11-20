В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента

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В большинстве регионов Казахстана уже открылись избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах.

Завершатся выборы в 20:00 (17:00 по московскому времени). В пяти западных регионах — Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

ЦИК республики зарегистрировал шестерых кандидатов. Кроме действующего президента Касым-Жомарта Токаева в выборах участвуют глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям», общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных соцработников, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» и представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Всего по стране откроется 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах создали 68 участков для избирателей, сообщает РИА Новости.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует переговорить со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге. По его словам, в настоящее время проходят подготовительные мероприятия к переговорам.