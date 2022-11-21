Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о выходном дне 31 декабря

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Государственная дума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще два года назад. По информации журналистов, документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре.

Комитет нижней палаты парламента по труду предлагает поддержать проект закона, чтобы отстраниться от вопросов с переносами праздничных дней. По мнению специалистов, выходной 31 декабря поможет создать праздничную атмосферу в непростое время. Согласно документу, предлагается сделать 31 декабря выходным вместо 8 января, которое должно стать рабочим.

Идею о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, ранее поддерживал глава государства Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать этот день праздничным на федеральном уровне.

В пояснительной записке к документу говорится, что причиной тому, что этот день должен быть выходным является то, что де факто оно так и происходит. Если 31 декабря выпадает на рабочий день, трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие сотрудники берут отгулы или оформляют отпуск за собственный счет, чтобы подготовиться к Новому году, пишет газета «Известия».

В минувшую пятницу, 18 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице.