Научрук Гидрометцентра предупредил о 30-градусных морозах в ряде регионов России

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Серьезное похолодание придет в Курганскую, Омскую, Челябинскую и Новосибирскую области, а также на юг Красноярского края, в Хакасию и иные регионы Урала и Западной Сибири. В ряде случаев температура воздуха опустится до 37 градусов ниже нуля, передают журналисты со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Погода на 14-16 градусов холоднее нормы ожидается в юго-западной части Сибири и на Урале. В Курганской и Челябинской областях с 23 ноября похолодает до минус 20-25 градусов Цельсия. В Омской области температура будет понижаться до 32 градусов мороза, в Новосибирской — до 31. В Томской области в моменте температура воздуха опустится до 37 градусов.

Столько же ожидается в республиках Хакасия и Тува, а также на юге Красноярского края во второй половине недели. При этом холоднее всего будет в Якутии — 42 градуса ниже нуля, а также на Чуктоке — минус 44, пишет ТАСС.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, 21–25 ноября в столице установится нормальная зимняя погода. Циклон, несущий кратковременное потепление, обойдет город стороной, но все же окажет на него свое влияние.