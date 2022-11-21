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FIFA запретила сборной Англии выступать с капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ

Егор Провоторов
Спорт
FIFA запретила сборной Англии выступать с капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ
Фото: twitter.com/england

Капитану футбольной сборной Англии Харри Кейну запретили носить капитанскую повязку One Love на чемпионате мира в Катаре. Такой вердикт в воскресенье, 20 ноября, озвучила Международная федерация футбола (FIFA).

До этого некоторые национальные футбольные команды присоединились к акции One Love на мундиале в поддержку инклюзивности и против дискриминации, в том числе представителей ЛГБТ-сообществ. По информации The Telegraph, если Кейн решится выйти на поле с данной повязкой, арбитр встречи уполномочен сразу же показать футболисту желтую карточку.

Накануне сборная Катара проиграла стартовый матч чемпионата мира 2022 года команде Эквадора. Это первый случай в истории ЧМ, когда страна-хозяйка проигрывает стартовый матч мундиаля. Так, Катар сумел внести себя в историю Чемпионата мира.

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