Мокрый снег, гололед и сильный ветер предсказали москвичам на предстоящей неделе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мокрый снег, дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду и гололед ожидаются в Москве во вторник, 22 ноября. Температура днем будет в промежутке от +2 до -2 градусов, однако по ощущениям будет гораздо прохладнее из-за непогоды, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В то же самое время, по словам специалиста, в понедельник днем в столичном регионе прогнозируется 3-5 градусов ниже нуля, преимущественно без осадков. При этом резкое изменение погоды произойдет во вторник.

В этот день потеплеет до нормальных климатических значений. С самого утра начнутся осадки, снег, мокрый снег и даже дождь, хотя он будет составлять только 10 процентов от общей их массы.

— Осадки во всех фазах — это неприятно. Кроме того, будет усиление ветра до 15 метров в секунду, и это создаст ощущение, что температура гораздо ниже, чем показывают столбики термометра, — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, ночью во вторник прогнозируется 3-5 градусов мороза, а днем в Москве — 0-2 градуса мороза, по области — до 2 градусов выше нуля. Кроме заметных осадков и усиления ветра, в регионе ожидаются налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, а также гололедица.

Главный метеоролог страны рассказал ТАСС, что в среду погода станет куда спокойнее, ветер утихнет, осадков в виде дождей не ожидается. Однако снег, мокрый снег и гололедица местами еще останутся. Днем прогнозируется 0-2 градуса ниже нуля.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градуса. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.