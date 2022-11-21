Бывший аналитик ЦРУ призвал США выдвинуть ультиматум Киеву

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Соединенные Штаты должны обозначить, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву только при согласии Украины сесть за стол переговоров с российской стороной, заявил в интервью изданию Newsmax в воскресенье, 20 ноября, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фред Флейтц.

— Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах, — заявил он.

По его словам, переговорный процесс должен быть постоянным, только тогда диалог может поспособствовать завершению конфликта в Восточной Европе.

Также бывший разведчик пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы США. По его мнению, Вашингтону необходимо тщательнее следить за тем, как Киев расходует выделяемые средства.

Флейтц заявил, что не хочет, чтобы Вашингтон был втянут в «нескончаемый конфликт» на Украине, пишет РИА Новости.

Если США перестанут оказывать поддержку Украине, президент Украины Владимир Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. Однако такие переговоры могут состояться, и Украина постарается подать их как свою победу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.