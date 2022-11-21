Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Япония решила помочь не поддержавшим резолюцию против РФ странам

Анастасия Колоскова
В мире
Япония решила помочь не поддержавшим резолюцию против РФ странам
Фото: Unsplash

Японское Министерство финансов выяснило, что власти страны решили оказать правительственную помощь 19 государствам, чье отношение к России противоположно официальной позиции Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно данным ведомства, речь идет о помощи в размере 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов). Из них 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов) планируется выделить Лаосу, 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов) — Вьетнаму, еще 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) — Ирану.

Минфин Японии призвал пересмотреть эти статьи расходов, чтобы применить их для повышения влияния Японии. МИД Японии в ответ на это заявил, что получателями денег являются в том числе неправительственные организации, а решение о выделении помощи правительствам этих стран Токио принял, «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи», передает РИА Новости.

Накануне бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с украинцами из-за продолжающегося конфликта.

Япония Россия Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте