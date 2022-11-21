Япония решила помочь не поддержавшим резолюцию против РФ странам

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Японское Министерство финансов выяснило, что власти страны решили оказать правительственную помощь 19 государствам, чье отношение к России противоположно официальной позиции Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно данным ведомства, речь идет о помощи в размере 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов). Из них 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов) планируется выделить Лаосу, 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов) — Вьетнаму, еще 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) — Ирану.

Минфин Японии призвал пересмотреть эти статьи расходов, чтобы применить их для повышения влияния Японии. МИД Японии в ответ на это заявил, что получателями денег являются в том числе неправительственные организации, а решение о выделении помощи правительствам этих стран Токио принял, «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи», передает РИА Новости.

Накануне бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с украинцами из-за продолжающегося конфликта.