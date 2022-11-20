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Japan Times: Экс-премьер Японии Мори раскритиковал Зеленского за страдания украинцев

Юлия Курганова
В мире
Japan Times: Экс-премьер Японии Мори раскритиковал Зеленского за страдания украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с украинцами из-за продолжающегося конфликта. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио.

— Зеленский заставил страдать многих украинцев, — цитирует его издание Japan Times.

Также Мори раскритиковал японские СМИ, отметив, что их односторонние статьи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США».

Он высказался и о действующем премьер-министре Японии.

— Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов, — заявил Мори.

Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на Зеленского, после его заявления о невозможности переговоров с Россией. Они выразили уверенность в том, что украинский лидер будет молить о перемирии, когда страну перестанет финансировать Запад.

Читатели предложили посмотреть, как украинский лидер будет действовать, когда представители американской партии республиканцев «перекроют ему денежный кран».

Украина Япония Владимир Зеленский США критика
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