Первые итоги работы электробусного парка «Красная Пахра» подвели в ТиНАО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Новой Москве подвели итоги работы первого в России и крупнейшего в Европе электробусного парка «Красная Пахра», который открылся в столице в июле этого года. За более чем четыре месяца электробусы проехали в ТиНАО более одного миллиона километров, сообщил в понедельник, 21 ноября, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В июле в ТиНАО открыли первый в России электробусный парк «Красная Пахра». Сейчас там работает 34 электробуса на пяти маршрутах, они перевезли уже полмиллиона пассажиров, — рассказал заммэра.

По его словам, благодаря замене автобусов электробусами выбросы углекислого газа в ТиНАО уменьшились на 650 тонн за четыре месяца.

Так, маршруты № 17, 871, 873 и 874к соединили Троицк с находящимися по соседству населенными пунктами, а электробусы маршрута № 101 доставляют пассажиров к станции метро «Теплый Стан».

Максим Ликсутов подчеркнул, что электробусы запускаются во всех округах Москвы, чтобы все больше горожан могли пользоваться самым современным и экологичным транспортом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ликсутов сообщил, что в Москве завершилась подготовка столичной транспортной системы к зимнему периоду.