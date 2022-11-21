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Владислав Овчинский: Торговый центр на юге Москвы построят в стиле «органической архитектуры»

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Торговый центр на юге Москвы построят в стиле «органической архитектуры»
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Архитектурная концепция нового торгового центра «Среда», строящегося в рамках городской программы создания мест приложения труда, соединит в себе природные и индустриальные образы. Фасады здания будут оформлены с использованием приемов современной органической архитектуры. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— В этом году Москва подписала с инвестором соглашение по созданию мест приложения труда на юге столицы. Застройщик, входящий в структуру «Страна Девелопмент», возведет на улице Элеваторной торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. Чтобы он органично вписался в застройку района, на фасадах будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели «под дерево». В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей, — рассказал Владислав Овчинский.

Застройщик планирует сдать объект в эксплуатацию в марте 2025 года. В новом торговом центре смогут работать 430 человек.

Как рассказал президент девелоперской компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, рядом с торговым центром будет оборудована парковка на 111 машино-мест, включая места для маломобильных граждан. Также для удобства посетителей будут установлены велопарковки. Торговый центр будет облицован светлым деревом и темными кассетами, а на уровне второго этажа находится выступ, где расположится ресторан.

На первом этаже торгового центра разместятся магазины и супермаркеты, а на втором — фуд-корт и развлекательный центр. На кровле торгового центра планируется создание концептуального многофункционального общественного пространства с зоной для отдыха посетителей.

В окружающий ландшафт здание вписывается за счет благоустроенной прилегающей территории. Посетители и жители района смогут отдохнуть на лавочках в тени деревьев или на террасе под зонтиками.

Программа по созданию мест приложения труда была запущена в столице в 2020 году. Ее реализация поможет решить проблемы маятниковой миграции, снизить трафик и разгрузить общественный транспорт. Для этого Москва привлекает инвесторов, чтобы они создавали новые рабочие места, а взамен город предоставляет им льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья.

Владислав Овчинский
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