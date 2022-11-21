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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по предварительным данным ЦИК

Лейла Алиева
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Токаев побеждает на выборах президента Казахстана по предварительным данным ЦИК
Фото: Администрация президента РФ

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который набрал 81,31 процента голосов. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

— Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31 процента голосов избирателей, — отметил он.

Такие данные представили территориальные комиссии областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

Второе место по итогам выборов занят кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, набравший 3,42 процента голосов, пишет ТАСС.

20 ноября в большинстве регионов Казахстана стартовали внеочередные президентские выборы. Помимо Токаева, в выборах участвуют глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл», правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — путь к традициям», общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных соцработников, экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов «Аманат» и представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

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