FA: Стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу

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Соединенным Штатам Америки стоит ожидать провала в том случае, если они захотят состязаться одновременно с Москвой и Пекином. Об этом написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн.

— Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать все это по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы, — говорится в публикации.

Американским властям в таком случае, по мнению эксперта, предстоит решить «стратегическую головоломку». В частности, им придется более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин во время двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G20 заявил, что тайваньский вопрос является главной «красной линией» в отношениях стран. По его мнению, в данной ситуации важно соблюдать нормы международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике.