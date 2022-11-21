Пять гостиниц центра водного спорта «Динамо» получили адреса

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Россия, Москва, Берёзовая аллея, 19к1 Карта всех событий

В столице получили свои адреса пять гостиниц, входящих в состав строящегося многофункционального центра водного спорта «Динамо». Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Адресованы объекты, которые входят в состав большого физкультурно-оздоровительного комплекса на северо-востоке Москвы. Здания переменной этажности представляют собой гостиницы с апартаментами. Им присвоены адреса: город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Останкинский, Березовая аллея, дом 19, корпуса 1, 2, 3, 4, 6, — отметил он.

Как уточняется, проект предусматривает возведение пяти гостиниц, а также спортивного комплекса с 50-метровым бассейном, зрительскими трибунами, залом со специальными тренажерами и универсальной спортивной ареной, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, официальный адрес получил ледовый дворец на территории олимпийского комплекса «Лужники». Он расположился на месте бывшего тренировочного катка «Кристалл».

Также адреса были присвоены пяти многоквартирным домам, которые строят по программе реновации. Гаман уточнил, что здания находятся в Дмитровском, Даниловском, Бабушкинском, Донском районах и в Южном Медведкове.