Водителя такси задушили в автомобиле на западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Во дворе жилого дома в столичном районе Кунцево обнаружили тело задушенного 50-летнего водителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, мужчину нашли в салоне автомобиля на Ельнинской улице, а на его теле были обнаружены признаки насильственной смерти в виде асфиксии.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, работу которых координирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования контролируется прокуратурой.

Похожий инцидент произошел 23 октября недалеко от этнического парка «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе Московской области, где нашли тело водителя элитного такси. Как мужчина оказался в Подмосковье, что стало причиной смерти, а также кого подозревают в совершении преступления — выясняла «Вечерняя Москва».