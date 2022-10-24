Что известно об убийстве водителя элитного такси в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Москве

В воскресенье, 23 октября, недалеко от этнического парка «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе Московской области было найдено тело 31-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Позже выяснилось, что убитый — пропавший без вести водитель элитного такси из Москвы. Как мужчина оказался в Подмосковье, что стало причиной смерти, а также кого подозревают в совершении преступления — в материале «Вечерней Москвы».

Уехал на работу и не вернулся

Погибшим оказался 31-летний москвич, который работал водителем в элитном такси. 17 октября он уехал, как обычно, на работу на служебном автомобиле Mercedes-Benz Maybach. Вечером мужчина не вернулся и перестал выходить на связь. Жена пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже супруга.

Через четыре дня тело погибшего с множественными ножевыми ранениями обнаружили в лесополосе недалеко от села Морозово, рядом с этническим парком «Кочевник». Служебного автомобиля на месте происшествия не было.

Дальнейшее расследование показало, что последний заказ водитель получил от 19-летнего местного жителя. Он пообещал водителю 50 тысяч рублей за сутки. Но что-то пошло не так. По предварительным данным, юный житель Подмосковья жестоко убил мужчину и выставил на продажу автомобиль погибшего за 1,5 миллиона рублей.

Покупатель нашелся быстро. Подозреваемый сообщил, что машина принадлежала погибшему отчиму и что он готов передать документы на нее 24 октября. Покупателя удивила цена, а также отсутствие документов, однако, не желая упускать шанс, он оставил юноше залог за машину в размере 500 тысяч рублей, обещав остальное после получения документов.

Уголовное дело

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установление всех обстоятельств взяла под контроль столичная прокуратура. Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Следственного комитета подготовить отчет о расследовании резонансного дела. Известно, что у убитого таксиста остались жена и маленькая дочь.

Спустя сутки после обнаружения тела злоумышленника задержали в Краснодарском крае в снятой недавно квартире. В ближайшее время фигуранта должны доставить в подразделение СК для допроса.

Машину убитого следователи также нашли и изъяли. В ближайшее время она будет возвращена законным владельцам.

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Долги и угрозы

По данным СМИ, задержанный молодой человек работал сборщиком окон и охранником в ночном клубе. От родителей он недавно съехал и последний раз виделся с матерью 15 октября. По словам женщины, сын на встречу пришел избитым и с выдранным клоком волос. Сильно нервничал и жаловался на финансовые проблемы и угрозы в свой адрес, передает Telegram-канал Mash.

Так, в его съемной квартире были заметны повреждения, а родной сестре подозреваемого по телефону угрожали и требовали выдать местоположение брата.

В понедельник, 17 октября, мать с сыном созванивались и обсуждали его возвращение домой.

После случившегося дома у матери предполагаемого убийцы прошел обыск. Женщина утверждает, что оперативники приехали в полвторого ночи на машине без номеров и не предъявляли удостоверений.

Подозреваемый также является сыном священника. С отцом молодой человек не разговаривал с лета, но его, по неподтвержденным данным, после случившегося уже отстранили от службы в храме. По информации Mash, протоиерея планируют уволить.