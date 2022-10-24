Прокуратура контролирует расследование дела об убийстве таксиста в Подмосковье

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Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, территориальное управление Хотьковское Карта всех событий

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств убийства таксиста под Сергиевым Посадом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 24 октября.

По ее словам, ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступления.

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 октября. 31-летний водитель элитного такси отправился утром на работу из квартиры на улице Митинской на служебном Mercedes-Benz Maybach. Вечером москвич не вернулся и перестал выходить на связь. Позже его телефон и вовсе был выключен. Супруга пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Спустя четыре дня тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили около парка «Кочевник» в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, последний заказ он принял от 19-летнего местного жителя. Как стало известно, именно молодой человек после совершения преступления продал автомобиль погибшего и покинул Московскую область. Автомобиль изъяли сотрудники Следственного комитета и провели осмотр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают.