Подозреваемый в убийстве водителя элитного такси в Подмосковье задержан

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Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, территориальное управление Хотьковское Карта всех событий

Подозреваемый в убийстве водителя элитного такси под Сергиевым Посадом задержан. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 октября.

По ее словам, 19-летнего подозреваемого задержали на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для допроса.

Убийство, о котором идет речь, произошло 17 октября. 31-летний водитель элитного такси отправился утром на работу из квартиры на улице Митинской на служебном Mercedes-Benz Maybach. Вечером москвич не вернулся домой и перестал выходить на связь. Позже его телефон и вовсе был выключен. Супруга пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Спустя четыре дня тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили около парка «Кочевник» в Сергиевом Посаде. По предварительным данным, последний заказ он принял от 19-летнего местного жителя. Как стало известно, именно молодой человек после совершения преступления продал автомобиль погибшего и покинул Московскую область. Автомобиль изъяли сотрудники следственного комитета и провели осмотр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Столичная прокуратура заявила, что контролирует ход расследования.