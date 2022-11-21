Город перевел на льготную ставку аренды частный детский сад в Хорошево-Мневниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Частный детский сад «Островок» в Хорошево-Мневниках будет оплачивать льготную аренду по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На ставку один рубль за квадратный метр в год переведена автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Центр развития ребенка «Айленд». Инвестор отремонтировал нежилое помещение и выполнил другие условия специальной программы, — рассказал Владимир Ефимов, отметив, что благодаря этому владельцу удастся сэкономить порядка 5,1 миллиона рублей.

Торги по аренде этого помещения прошли в конце 2019 года. С победителем аукциона город заключил договор аренды сроком на 49 лет.

По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, частный детский сад располагается на первом этаже жилого комплекса, построенном в 2012 году на улице Народного Ополчения, 11. Учреждение посещают 20 детей, 19 из которых зарегистрированы в Москве. Исходя из площади помещения, арендная плата для предпринимателя составит чуть более 400 рублей в год, подчеркнул министр.

14 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвесторы благодаря расширению программы «1 рубль за квадратный метр в год» могут восстановить здание и разместить в нем гостиницу по льготной ставке.