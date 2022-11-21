Диетолог назвала топ-5 полезных перекусов для офисных работников

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Чем лучше питаться в офисе и как не набрать лишний вес при сидячей работе, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Эксперт отметил, что не стоит перекусывать булочками, йогуртом с добавками, мюсли-батончиками, в состав которых входит фруктоза. Подобная еда может повысить уровень сахара в крови и ненадолго дать чувство сытости, которое уже вскоре сменится голодом.

По словам Мансуровой, лучше выбрать творог низкой жирности, кефир, орехи или свежие овощи. Также можно сделать полезный бутерброд из индейки и цельнозернового хлебца.

Мансурова посоветовала не есть слишком часто фрукты и сухофрукты, так как из-за своей сладости они усилят чувство голода, передает Life.ru.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что существует ряд продуктов, которые способны притупить чувство голода во время диеты. Диетолог рекомендовала за 20 минут до еды съесть немного овощей. Это время необходимо человеку, чтобы повысить уровень глюкозы в крови, передает Nation news.

Соль может быть полезна только в некоторых случаях. Большинству людей в день можно употреблять не больше нескольких граммов соли, а при определенных заболеваниях от соли лучше полностью отказаться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал диетолог Михаил Гинзбург.