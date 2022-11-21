Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео с места аварии, в которой КамАЗ насмерть сбил девочку

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места аварии, в которой КамАЗ насмерть сбил девочку
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

На западе Москвы КамАЗ сбил девочку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, ДТП произошло на Родниковской улице в районе дома № 7. По предварительным данным водитель бетономешалки не остановился и не пропустил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

От полученных травм девочка скончалась. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Другое ДТП произошло на Калужском шоссе 19 ноября. В районе дома № 1 после аварии загорелся автомобиль.

Западный административный округ (ЗАО) Москва Смерть ДТП Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте