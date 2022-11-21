Появилось видео с места аварии, в которой КамАЗ насмерть сбил девочку

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

На западе Москвы КамАЗ сбил девочку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, ДТП произошло на Родниковской улице в районе дома № 7. По предварительным данным водитель бетономешалки не остановился и не пропустил десятилетнего ребенка на пешеходном переходе.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

От полученных травм девочка скончалась. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Другое ДТП произошло на Калужском шоссе 19 ноября. В районе дома № 1 после аварии загорелся автомобиль.