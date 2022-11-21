Сенатор Бондарев: У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым

Фото: Пресс-служба Совфеда

У украинского государства нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре, — отметил он

Бондарев в своем Telegram-канале добавил, что в связи с вышеуказанным украинские власти дальше своего «анонса» о возврате Крыма не зайдут.

Помимо этого, обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон сообщили, что страны — члены НАТО опасаются продолжения поставок вооружения Украине, поскольку они могут привести к истощению собственных запасов военного оборудования. По словам источника, на данный момент участники альянса ведут активные дискуссии по вопросу поддержки других членов.

Во вторник, 15 ноября, лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что продолжение реализации поставок оружия от Франции Украине может способствовать продолжению эскалации конфликта. По ее мнению, европейцы не ищут мирного решения конфликта.