Ле Пен: Поставки оружия Украине от Франции способствуют продолжению конфликта

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Продолжение реализации поставок оружия от Франции Украине может способствовать продолжению эскалации конфликта. Такое мнение выразила лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен во вторник, 15 ноября.

— Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путем переговоров. Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей, — цитирует политика РИА Новости.

С началом спецоперации на Украине Франция начала оказывать поддержку Украине, поставляя ее вооруженным силам дополнительное вооружение. Однако в последнее время Париж начал искать дипломатическое решение ситуации.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон 7 ноября заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.

Кроме того, лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино высказывал мнение, что необходимость реализации санкционных мер по отношению к России на фоне общего падения уровня жизни французов вызывает сомнения. Он рассказал об условиях обучения во французских образовательных учреждениях.