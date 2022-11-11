Во Франции заговорили о прекращении санкционной борьбы с Россией

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Необходимость реализации санкционных мер по отношению к России на фоне общего падения уровня жизни французов вызывает сомнения. Об этом в Twitter написал лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в пятницу, 11 ноября.

— Стоит ли продолжать санкции против России? — спросил французский политик.

Асселино также рассказал об условиях обучения во французских образовательных учреждениях. Так, в детском саду в Лимей-Бреване температура воздуха в помещениях снизилась до десяти градусов по Цельсию, а колледж в Авиньоне прекратил работу из-за нехватки денег на отопление.

7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой.

До этого сообщалось, что в Германии почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части страны. В частности, жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружений Украине.