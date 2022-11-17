Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

FP: Продолжение поставок оружия Украины вызывает беспокойство в НАТО

Александр Афонин
В мире
FP: Продолжение поставок оружия Украины вызывает беспокойство в НАТО
Фото: flickr/nato

Страны-члены НАТО опасаются, что дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к истощению собственных запасов военного оборудования. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон со ссылкой на источник в альянсе.

— Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены, — цитируют авторы чиновника альянса.

По словам источника, на данный момент участники альянса ведут активные дискуссии по вопросу поддержки других членов. В частности они касаются выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора. Ситуацию усугубляет намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжить помощь Украине, передает РИА Новости.

С началом спецоперации на Украине многие страны Запада начали оказывать Киеву военную поддержку. Однако с затягиванием конфликта многие политики начали искать дипломатические пути решения ситуации.

Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.

Украина Оружие НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте