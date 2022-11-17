FP: Продолжение поставок оружия Украины вызывает беспокойство в НАТО

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Страны-члены НАТО опасаются, что дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к истощению собственных запасов военного оборудования. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон со ссылкой на источник в альянсе.

— Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены, — цитируют авторы чиновника альянса.

По словам источника, на данный момент участники альянса ведут активные дискуссии по вопросу поддержки других членов. В частности они касаются выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора. Ситуацию усугубляет намерение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжить помощь Украине, передает РИА Новости.

С началом спецоперации на Украине многие страны Запада начали оказывать Киеву военную поддержку. Однако с затягиванием конфликта многие политики начали искать дипломатические пути решения ситуации.

Так, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для диалога.