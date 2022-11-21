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Диетолог Соломатина назвала самый вредный соус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала самый вредный соус
Фото: pixabay.com

Многие привыкли добавлять в еду майонез, кетчуп, горчицу или соевый соус. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой из соусов является самым вредным.

— Если выставить некий рейтинг продуктов, то на первое место я бы поставила современный соевый соус. Потом майонез, потому что он очень калорийный. А вот горчицу и кетчуп, наверное, я бы разделила одно место на два этих продукта, — сказала она в комментарии Life.ru.

Диетолог отметила, что горчицу и кетчуп можно употреблять в пищу, но только в оригинальном составе. Соусы не должны содержать загустителей, красителей, сахара, ароматизаторов, бензоата натрия и консервантов.

Соломатина также подчеркнула, что горчица является очень полезным продуктом. Ее стоит подавать к мясным блюдам, так как она улучшает переваривание тяжелых продуктов.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал заменить майонез в салатах на сметану жирностью менее 15 процентов, передает ФАН.

Пицца — самый безопасный фастфуд, но, чтобы не навредить организму, она должна быть без копченой колбасы. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

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