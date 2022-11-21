Травматологи предупредили о риске получения серьезных травм при езде на самокатах зимой

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Травматологи Даниил Бактышев и Михаил Паршин рассказали, какими тяжелыми травмами чревата езда на двухколесном электротранспорте по заснеженным улицам Санкт-Петербурга.

По словам Бактышева, в первую очередь при таком экстремальном развлечении возникает риск переломов, причем самых сложных. Эксперт отметил, что при катании на самокате в условиях гололеда люди получают травмы конечностей, черепно-мозговые, а также травмы позвоночников.

Михаил Паршин добавил, что часто травмы при катании на самокатах получают дети. Их лечить гораздо сложнее, чем взрослых, приходится использовать другие методы.

— Растущему организму пластину ставить не рекомендуется, поэтому врачи вынуждены придумывать новые способы лечения, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

С начала текущих выходных Северная столица оказалась на периферии антициклона. В город пришла зима, образовался устойчивый снежный покров, передает Nation news.

Мокрый снег, дождь, усиление ветра до 15 метров в секунду и гололед ожидаются в Москве во вторник, 22 ноября.