Андрей Бочкарев: Надземный пешеходный переход построят между набережной Москвы-реки и Мневниковской поймой

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Специалисты проектируют надземный переход длиной порядка 90 метров над улицей Нижние Мневники, который станет частью улично-дорожной сети развивающейся территории Мневниковской поймы. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ведется подготовка площадок под создание жилой и деловой застройки, объектов спорта и социальной инфраструктуры, которые будут создаваться в том числе частными инвесторами. Надземный переход обеспечит жителям и гостям Мневниковской поймы беспрепятственную и безопасную связь между набережной Москвы-реки и территорией около действующей станции метро «Мневники» Большого кольца метро, — отметил он.

Заммэра уточнил, что пешеходный переход будет выполнен в виде стеклянной трубы. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (ГК «Мосинжпроект» — оператор развития территорий ряда крупных градостроительных проектов, в том числе Мневниковской поймы) Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что светопрозрачная часть перехода будет выполнена из моллированного стекла по стальному каркасу, а в нижней части перехода предусмотрены декоративные решетки.

— Конструкцией предусмотрены две башни-схода по разные стороны улицы Нижние Мневники, одна из которых будет трехуровневой, а другая — двухуровневой. Их облицуют трехслойными алюминиевыми панелями красного и светло-серого цвета и оснастят лифтами для маломобильных групп населения грузоподъемностью 630 килограммов, — заключил он.

Также стало известно о строительстве семи путепроводов, одного тоннеля и четырех пешеходных переходов в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что на данный момент идет работа по сооружению опор путепроводов.

Помимо этого, Бочкарев рассказал о завершении монтажа основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и платформой МЦД-2. По его словам, на текущий момент в пешеходной галерее ведется монтаж кабеленесущих конструкций для инженерных систем, а также началась облицовка колонн алюминиевыми панелями.