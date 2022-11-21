Пробег почтовых машин в Московском регионе увеличился в 1,5 раза

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С начала 2022 года почтовые автомобили столичного региона проехали 60 миллионов километров. По сравнению с прошлым годом общий пробег почтовых машин увеличился в полтора раза.

Автомобили «Почты России» ездят по 1 456 маршрутам Москвы и области и проходят порядка 182,5 тысячи километров за сутки.

Всего в столичном почтовом автопарке насчитывается более 1,7 тысячи машин.

В этом году 218 новых LADA Largus и 2 «КамАЗа» пополнили автопарк почты в столице. В ближайшие два года «Почта России» получит еще пятьсот машин.

В транспортном парке «Почты России» есть и свои самолеты Ту-204, которые перевозят сотни тонн посылок, передает РИАМО.

В Госдуму скоро внесут законопроект, дающий «Почте России» исключительное право на доставку пенсий. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.