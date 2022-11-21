Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Вассерман поддержал инициативу о выходном дне 31 декабря

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Вассерман поддержал инициативу о выходном дне 31 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России следует сделать 31 декабря выходным днем, так как в этот день сотрудники многих организаций уже завершили все текущие дела. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

— В этот день люди готовятся к празднованию Нового года и естественным образом максимально сокращают текущую работу. Де-факто 31 декабря и так уже наполовину выходной, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что корпоративные мероприятия можно будет перенести на другую дату.

Депутаты Государственной думы могут в следующем месяце рассмотреть законопроект о выходном дне 31 декабря. При этом 8 января предлагается сделать рабочим днем, передает ФАН.

В минувшую пятницу, 18 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице.

Праздники Новый год выходной
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте