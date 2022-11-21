Депутат Вассерман поддержал инициативу о выходном дне 31 декабря

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В России следует сделать 31 декабря выходным днем, так как в этот день сотрудники многих организаций уже завершили все текущие дела. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

— В этот день люди готовятся к празднованию Нового года и естественным образом максимально сокращают текущую работу. Де-факто 31 декабря и так уже наполовину выходной, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что корпоративные мероприятия можно будет перенести на другую дату.

Депутаты Государственной думы могут в следующем месяце рассмотреть законопроект о выходном дне 31 декабря. При этом 8 января предлагается сделать рабочим днем, передает ФАН.

В минувшую пятницу, 18 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице.