Врач Мясников рассказал о пользе омега-3 в профилактике тромбоза

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Большую роль в профилактике тромбоза играет прием рыбьего жира. Об этом в эфире передачи «О самом главном» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная субстанция, которая влияет на свертываемость крови, — объяснил доктор.

По словам специалиста, снизить риск образования тромбов позволит также избавление от вредных привычек и увеличение физической активности.

Он добавил, что образованию тромбов чаще всего подвержены пожилые, курильщики, люди с лишним весом, а также те, у кого есть наследственная предрасположенность или пациенты, перенесшие инфекции.

Мясников также призвал не принимать без показаний врача кроверазжижающие препараты. Он подчеркнул, что антикоагулянты могут навредить здоровью и даже привести к летальному исходу.

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