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Приметы и советы

Эндокринолог Иванникова рассказала о принципах питания для пожилых людей

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог Иванникова рассказала о принципах питания для пожилых людей
Фото: depositphotos

Эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова рассказала, что есть три основных принципа питания, которые следует выдерживать для людей в возрасте.

Так, необходимо помнить о соответствии калорийности пищи тому количеству энергии, которое тратится в течение дня. Также нужно соблюдать баланс питательных веществ. В рационе должно быть не менее 15 процентов белков, 30 процентов жиров, 55 процентов углеводов. Также не стоит забывать про витамины и минералы.

Диетолог также посоветовала пожилым людям перейти на 4-5 разовый режим питания в одно и то же время.

Обязательным залогом здоровья является и питьевой режим. Для пожилых людей актуальными остаются рекомендации принимать не менее 30 мл воды на килограмм веса или полтора-два с половиной литра в сутки, сообщает aif.ru.

Ранее диетолог Лиза Московиц сообщила, что злоупотребление сладким кофе может привести к старческой дряхлости и снижению веса. Нельзя путать кофе с водой и заменять первым второе, передает ФАН.

Даже минимальная физическая активность влияет на работу организма. Об этом сообщила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

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