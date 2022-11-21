Эндокринолог Иванникова рассказала о принципах питания для пожилых людей

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Эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова рассказала, что есть три основных принципа питания, которые следует выдерживать для людей в возрасте.

Так, необходимо помнить о соответствии калорийности пищи тому количеству энергии, которое тратится в течение дня. Также нужно соблюдать баланс питательных веществ. В рационе должно быть не менее 15 процентов белков, 30 процентов жиров, 55 процентов углеводов. Также не стоит забывать про витамины и минералы.

Диетолог также посоветовала пожилым людям перейти на 4-5 разовый режим питания в одно и то же время.

Обязательным залогом здоровья является и питьевой режим. Для пожилых людей актуальными остаются рекомендации принимать не менее 30 мл воды на килограмм веса или полтора-два с половиной литра в сутки, сообщает aif.ru.

Ранее диетолог Лиза Московиц сообщила, что злоупотребление сладким кофе может привести к старческой дряхлости и снижению веса. Нельзя путать кофе с водой и заменять первым второе, передает ФАН.

Даже минимальная физическая активность влияет на работу организма. Об этом сообщила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.