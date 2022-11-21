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Выставка к 30-летию первого космического полета Сергея Авдеева откроется в Музее космонавтики

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Выставка к 30-летию первого космического полета Сергея Авдеева откроется в Музее космонавтики
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В Музее космонавтики открывается выставка «Прыжки в высоту с короткого разбега» в честь 30-летия первого космического полета Сергея Авдеева. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Авдеев является рекордсменом по пребыванию на орбитальной станции «Мир», где он провел 747 суток, совершил три космических полета и 10 раз выходил в открытый космос.

— Название выставки отсылает к занятиям космонавта прыжками в высоту (Сергей Авдеев — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике) и достаточно непродолжительному — всего несколько лет — периоду подготовки к космическим полетам, — говорится в сообщении.

Посетителям расскажут о подготовке к полету, экспериментам и исследованиям, которые Авдеев смог провести на станции «Мир». Среди них — монтаж выносной двигательной установки в открытом космосе, запуск автоматического спутника «МАК-2», медико-биологические исследования организма в невесомости и многие другие эксперименты, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 20 по 27 ноября проходит выставка «Аэронет-2035», на которой представят передовые российские разработки в области беспилотных авиационных систем. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на предпоказе и узнал подробности о самых интересных экспонатах выставки.

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