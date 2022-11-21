Кадыров сообщил о ликвидации убившего сотрудника ГИБДД преступника

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В Грозном ликвидировали злоумышленника, который зарезал инспектора ГИБДД во время подготовки к намазу. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения, — отметил он.

Чеченский лидер в своем Telegram-канале написал, что убийца был застрелен из табельного оружия при попытке скрыться с места преступления. Также глава Чечни выразил соболезнования родственникам погибшего инспектора.

Накануне мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы. Уточняется, что мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а потом скрылся.

В подмосковном городе Одинцово местный житель зарезал свою мать. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.