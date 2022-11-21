Специалисты высадили почти 11 тысяч деревьев в ходе благоустройства территорий столичных поликлиник

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы высадили почти 11 тысяч деревьев в ходе благоустройства территорий поликлиник. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, прошедших капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов. Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород деревьев и кустарников предпочтение отдали тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы, — отметил он.

По словам заммэра, около детских поликлиник высадили почти 630 деревьев и около четырех тысяч кустарников; около взрослых поликлиник — 520 деревьев и около 5,7 тысячи кустарников; возле поликлиник смешанного типа — 14 деревьев и 66 кустарников, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно о благоустройстве территорий 200 образовательных учреждений Москвы. Бирюков рассказал, что летом 2022 года было обновлено еще 200 территорий около школ и детских садов, общая площадь которых превысила 200 гектаров.

Также заммэра оценил готовность работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы. По его словам, корпус отреставрировали на 40 процентов.