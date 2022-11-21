Дептранс Москвы анонсировал скорое открытие станции метро «Варшавская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

В столичном метро в скором времени откроется станция метро «Варшавская» Большой Кольцевой линии (БКЛ). Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

— Бывшая Каховская линия станет частью БКЛ, а свыше 76 тысячи жителей в пешей доступности от станции «Варшавская» смогут не только строить привычные маршруты, но и получат новые удобные варианты поездок и пересадки на другие радиальные линии, МЦК и МЦД. Путь в разные районы города станет в два–четыре раза короче, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Согласно прогнозам, после открытия станции метро «Варшавская» ею будут пользоваться больше 32 тысяч пассажиров в будний день. Как уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы», с вводом нового участка БКЛ разгрузка станции «Каширская» составит до 23 процентов, «Коломенской» — до 10 процентов, «Павелецкой» — до 12 процентов и «Севастопольской» — до 35 процентов.

В субботу, 19 ноября, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении установки современной системы дымоудаления на реконструируемой станции «Варшавская» БКЛ метро. По его словам, в рамках реконструкции также подошло к концу возведение тягово-понизительной подстанции (ТПП), которая будет обеспечивать электроэнергией весь станционный комплекс.

Помимо этого, на путевых стенах станции «Варшавская» установили отреставрированные исторические панно. Так, в процессе реставрационных работ специалисты до мелких деталей разобрали четыре панно, восстановили металл с применением пескоструйной обработки и заново собрали конструкции.