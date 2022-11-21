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Песков назвал решение Польши запретить въезд Лаврову на СМИД головной болью для ОБСЕ

Лейла Алиева
В мире
Песков назвал решение Польши запретить въезд Лаврову на СМИД головной болью для ОБСЕ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отказ Польши в участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не сможет создать дискомфорт для РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 21 ноября.

— Давайте вспомним конец прошлого и начало этого года. Именно ОБСЕ тогда, собственно, отвергла конструктивное предложение России по структурированному, опирающемуся на конкретный проект документов и ориентированному на будущее разговору по вопросам безопасности, — пояснил он.

По словам Пескова, такая мера со стороны Польши является «головной болью» прежде всего для ОБСЕ как для организации, пишет РИА Новости.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет с 1 по 2 декабря в городе Лодзь. Изначально в нем должен был принять участие Лавров, однако Варшава отказала российскому министру.

Позже в МИД РФ сообщили, что делегацию от России возглавит российский постоянный представитель при ООН Александр Лукашевич.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что на встрече соберутся страны, для которых важна безопасность в Европе, а Россия противодействует этому, что совершенно не соответствует интересам организации.

Дмитрий Песков Польша Россия
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