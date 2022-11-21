Польша призвала к максимальной изоляции России на всех международных площадках

Фото: Pixabay

Власти Польши отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время эфира Польского телевидения в понедельник, 21 ноября.

— Сейчас, на наш взгляд, Россия должна быть абсолютно, максимально изолирована на всех международных площадках. Отсюда — такое решение, — пояснил он.

По словам Яблоньского, на встрече соберутся страны, для которых важна безопасность в Европе, а Россия противодействует этому, что совершенно не соответствует интересам организации.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет с 1 по 2 декабря в городе Лодзь. Изначально в нем должен был принять участие Лавров, однако Варшава отказала российскому министру.

Позже в МИД РФ сообщили, что делегацию от России возглавит российский постоянный представитель при ООН Александр Лукашевич.

По мнению российского МИД, решение Польши является беспрецедентным и провокационным. Более того, такой шаг нарушает соответствующие правила процедуры ОБСЕ.