Президент Кубы назвал двусторонние отношения с Россией прекрасными

Фото: Администрация президента РФ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник, 21 ноября, прибыл в редакцию RT в Москве и дал интервью журналистам.

— Я думаю, у нас прекрасные двусторонние политические отношения. Мы также предпринимаем конкретные шаги для углубления экономических и торговых связей. Это взаимовыгодные отношения, — отметил он.

По словам кубинского лидера, данный визит особенно важен несмотря на повестку. Россия и Куба подвергаются санкциям, клевете, а также давлению со стороны ряда капиталистических держав, пишет RT.

Кубинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом 19 ноября. В программе кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии монумента, посвященного лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Открытие памятника состоится 22 ноября, его установят на одноименной площади в столичном районе Сокол.

В последний раз президент Кубы посещал Россию в 2019 году. Дальнейшие поездки были отменены из-за пандемии коронавируса и образовавшихся проблем с логистикой.