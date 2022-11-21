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Специалист по ЖКХ Калинина рассказала, как будут меняться коммунальные тарифы до 2024 года

Ирина Игнатенко
Общество
Специалист по ЖКХ Калинина рассказала, как будут меняться коммунальные тарифы до 2024 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный эксперт по ЖКХ в России Светлана Калинина рассказала, как будут меняться коммунальные тарифы до 2024 года.

Так, с 1 декабря подорожает холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. После повышения цен изменение тарифов будет заморожено до 2024 года.

— Мы сейчас не в той ситуации, когда подорожание должно быть два раза в год и поэтому на прошлой неделе правительство приняло постановление, согласно которому подорожание остановится на последние полтора года, — уточнила эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Таким образом, услуги ЖКХ точно не будут дорожать до июля 2024 года.

По словам специалиста, сейчас уже всем ресурсоснабжающим предприятиям, комитетам по тарифам был спущен соответствующий информативный документ.

Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у граждан появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах. Об этом сообщил член Ассоциации юристов РФ Коба Оржония.

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