Столтенберг исключил возможность переговоров с Россией в нынешних условиях

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В нынешних условиях диалог с Россией не представляется возможным. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 21 ноября.

— Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога, — приводит его слова РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что если Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине, Зеленский окажется в сложной ситуации, так как у него отсутствуют веские причины начать договариваться с Россией. При этом такие переговоры смогут состояться, а Украина постарается подать их как свою победу.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции перед переговорами с Россией. Так, Салливан мог советовать президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть свои позиции касательно Крыма.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность самостоятельно принять решение о времени и содержании переговоров с Россией.