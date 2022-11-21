Сотрудники МВД спасли заблокированных людей в горящем складе цветов на Комсомольской площади

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Несколько минут потребовалось сотрудникам МВД, чтобы вскрыть закрытый выход из горящего здания цветочного склада на Комсомольской площади и освободить семерых человек, включая девочку четырех лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 21 ноября.

Здание, в котором произошел пожар, примыкает к территории линейного отдела полиции, потому сотрудники МВД фактически сразу оказались на месте происшествия.

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Оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Заурбек Гуриев услышал, что из горящего здания доносятся крики людей, и увидел, что кто-то пытается выломать закрытую на замок дверь. Позвав на помощь коллег, он схватил лом с пожарного щитка и вскрыл дверь. Всего из огненного плена сотрудникам МВД удалось спасти семь человек, в том числе четырехлетнюю девочку, дочь одной из сотрудниц склада.

Пожар, о котором идет речь, произошел на Комсомольской площади дом 1а, строение 18, днем 20 ноября. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Для тушения было привлечено более 120 человек личного состава МЧС и более 40 единиц техники. В результате трагедии погибло семь человек. Подробнее — в материале «ВМ».