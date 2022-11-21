Сотрудники МВД спасли заблокированных людей в горящем складе цветов на Комсомольской площади

Несколько минут потребовалось сотрудникам МВД, чтобы вскрыть закрытый выход из горящего здания цветочного склада на Комсомольской площади и освободить семерых человек, включая девочку четырех лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 21 ноября.
Здание, в котором произошел пожар, примыкает к территории линейного отдела полиции, потому сотрудники МВД фактически сразу оказались на месте происшествия.
Оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Заурбек Гуриев услышал, что из горящего здания доносятся крики людей, и увидел, что кто-то пытается выломать закрытую на замок дверь. Позвав на помощь коллег, он схватил лом с пожарного щитка и вскрыл дверь. Всего из огненного плена сотрудникам МВД удалось спасти семь человек, в том числе четырехлетнюю девочку, дочь одной из сотрудниц склада.
Пожар, о котором идет речь, произошел на Комсомольской площади дом 1а, строение 18, днем 20 ноября. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Для тушения было привлечено более 120 человек личного состава МЧС и более 40 единиц техники. В результате трагедии погибло семь человек. Подробнее — в материале «ВМ».