Путин подписал закон о введении статуса ветерана для добровольцев — участников СВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится статус ветерана боевых действий для добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 21 ноября.

Статус ветерана боевых действий смогут получить граждане, которые поступили в добровольческие формирования, оказывающие содействие в боевых задачах в ходе спецоперации. Кроме того, закон устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, говорится в документе.

Данный закон был принят в третьем чтении Государственной думы 10 ноября. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты от всех фракций, а также сенаторы России и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

16 ноября Совфед принял решение об освобождении материальной помощи мобилизованным от налога на доходы физических лиц и страховых взносов. Кроме того, передача имущества не будет облагаться налогом на добавленную стоимость.