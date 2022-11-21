Собянин: Станция МЦД-4 Мещерская улучшит транспортное обслуживание почти 255 тысяч человек

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Реконструированная станция будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) Мещерская улучшит транспортное обслуживание почти 255 тысяч жителей ближайших районов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мещерская была открыта после реконструкции 21 ноября. Глава города отметил, что вместо обычной остановки электричек там появился современный пригородный вокзал с двумя платформами и подземным переходом. Прилегающая к станции территория была благоустроена.

— Реконструкция Мещерской улучшила транспортное обслуживание почти 255 тысяч жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское. Ожидаем, что с открытием D4 местные жители будут чаще выбирать железнодорожный транспорт для поездок по городу, — написал Собянин в Telegram.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Третий и четвертый центральные диаметры, добавил мэр, будут открыты в скором времени — в данный момент идет подготовка к их запуску. Так, на будущем МЦД-4 специалисты реконструировали 12 станций. Глава города подчеркнул, что диаметры с каждым годом становятся популярнее: за три года они перевезли практически полмиллиарда пассажиров.

До этого сообщалось, что на перспективном МЦД-4 появится 11 новых станций — шесть реконструированных (Беговая, Белорусский вокзал, Савеловская, Серп и Молот, Курский вокзал и Чухлинка) и пять новых (Ольгино, Поклонная, Кутузовская, Камушки и Марьина Роща).