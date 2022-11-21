Андрей Бочкарев: Одиннадцать станций реконструируют и построят на МЦД-4

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Будущий четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) пополнят 11 новых станций — шесть реконструированных и пять новых. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 21 ноября.

— В настоящее время продолжается работа по формированию железнодорожных диаметров: строятся дополнительные пути, реконструируются существующие станции, а в точках будущего градостроительного развития появляются новые остановки, — сказал Бочкарев.

Он уточнил, что на будущем МЦД-4 реконструируют станции Беговая, Белорусский вокзал, Савеловская, Серп и Молот, Курский вокзал и Чухлинка, а построят — платформы Ольгино, Поклонная, Кутузовская, Камушки и Марьина Роща.

21 ноября мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Мещерская будущего МЦД-4. Он отметил, что центральные диаметры с каждым годом становятся популярнее: за три года они перевезли практически полмиллиарда пассажиров.