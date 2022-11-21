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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до полудня 23 ноября

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до полудня 23 ноября
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 12:00 среды 23 ноября в связи с риском появления гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.

— Гололедица. Период предупреждения — до 12 часов 23 ноября, — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице до 02:00 23 ноября будет действовать предупреждение об изморози, а до 21:00 21 ноября — предупреждение о сильном ветре. В Подмосковье действуют аналогичные ограничения.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» заявил, что на протяжении недели в столице будет небольшой мороз с периодическим подъемом температуры до нуля градусов. Изменения в погоде, по словам синоптика, связаны с влиянием очередного активного южного циклона с большими запасами влаги и очень теплого воздуха, который образовался над Балканами.

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