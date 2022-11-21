Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка о творчестве Цветаевой и Пушкина откроется в Москве 25 ноября

Георгий Соланович
Город
Выставка о творчестве Цветаевой и Пушкина откроется в Москве 25 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2с1 Карта всех событий

Выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева» откроется в Государственном музее Пушкина 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 21 ноября.

— С 25 ноября 2022 по 19 февраля 2023 года в Государственном музее Пушкина пройдет выставка «В той же мастерской»: Александр Пушкин — Марина Цветаева». Совместный проект Государственного музея Пушкина и Дома-музея Марины Цветаевой посвящен диалогу двух гениев сквозь время, — говорится в сообщении.

Основой выставки стали стихи и проза Цветаевой разных лет, обращенные «к старшему собрату по перу» — Пушкину, пояснили в пресс-службе. Три зала, в которых открылась экспозиция, представляют три эпохи отношения Цветаевой к классику русской литературы.

10 октября сообщалось, что в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Директор учреждения Марина Лошак назвала музей «пристанищем» для быстро меняющегося мира.

Москва Выставки Поэзия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте